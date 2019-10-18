NI предупредил о российском "оружии Судного дня"

"Оружием судного дня" назвали журналисты американского издания National Interest российскую подводную лодку "Юрий Долгорукий". Авторы статьи отметили эффективность основного вооружения субмарины — баллистических ракет "Булава". Благодаря пологой траектории пролета и системе прорыва ПРО, эти МБР смогут нанести удар по противнику, даже если другие ядерные силы будут уничтожены.

Журналисты издания также напомнили, что в мае 2018 года подлодка проекта "Борей" запустила залпом сразу 4 ракеты "Булава". Все они пролетели почти 6 тысяч километров и упали на камчатском полигоне "Кура".



По данным из открытых источников, твердотопливная ракета "Булава" поставлена на вооружение в 2012 году. По своим характеристикам они уступает основной МБР российского флота "Синева": дальность полета около 9,3 тысячи километров, против 11,5 тысяч у предшественника. Забрасываемый вес более чем вдвое меньше: масса боевой части "Синевы" – 2,8 тонны, "Булавы" – 1,1 тонны.

Впрочем, как поясняют создатели, сниженные характеристики объясняются тем, что у "Булавы" короче разгонный участок, когда ракета только стартует и ее легко перехватить.