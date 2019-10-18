Ключевая ставка: ЦБ подумывает о более решительных действиях

Центробанк России может более решительно снизить ключевую ставку. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу CNBC.

"Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, мы можем действовать более решительно", — сказала Набиуллина.

Обычно ЦБ снижает ключевую ставку умеренным темпом — на 25 базисных пунктов. Однако инфляционные факторы и поступающие данные могут изменить прогноз. Текущая инфляция сейчас немного ниже таргета ЦБ и составляет около 3,8 процента. По словам Набиуллиной, замедление инфляции вызвано не временными факторами, а более устойчивыми факторами, связанными со спросом. Общее сокращение ставки с июня 2019 года составило 75 базисных пунктов.

6 сентября Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 7 процентов, напоминает "Интерфакс". Это было уже третьим снижением за год (до этого ставку снижали в июне и июле).