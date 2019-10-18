Медведица напала на ловивших крабов солдат на Курилах

Печально завершилась ловля крабов для троих военнослужащих на Курилах — после нападения молодой медведицы двое из них оказались в больнице, один в критическом состоянии, сообщает SKR.su. Место атаки сняли на видео.

Инцидент произошел ранним утром 18 октября на острове Кунашир, примерно в 10 километрах от Южно-Курильска. Военнослужащие, по словам мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко, отправились ловить крабов, но, по предварительной версии, на берегу наткнулись на медведицу с двумя медвежатами. В схватке пострадали двое солдат, один из них получил тяжелые травмы. Судя по кадрам с места, хищник долго рвал военнослужащего.

"Следы на месте встречи людей с медведицей говорят не только о факте защиты медвежат, но и о нетипичном поведении, длительной борьбе с человеком. Такое нелогичное поведение чаще встречается у молодых, неопытных медведиц. Обычно матери при защите потомства стараются после короткой атаки скорее укрыться от опасности", — рассказал РИА "Сахалин-Курилы" заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Данила Дударев.

Пострадавшие сами добрались до больницы. В настоящее время один из них находится в критическом состоянии, ему срочно требуется переливание крови.

О судьбе медведицы ничего не сообщается, вероятнее всего, после нападения на человека ее застрелят.