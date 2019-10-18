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18 октября 201913:39 Татьяна Шевчук

Крушение Ми-8Т: пилот не считает себя виновным

ГТРК "Дальневосточная"

Командир Ми-8Т, упавшего в Охотское море четыре года назад, не считает себя виновным. Уголовное дело по факту ЧП рассматривалось сегодня в Кировском районном суде. Об этом сообщает ГТРК "Дальневосточная".

Как известно, авиакатастрофа произошла в районе Шантарских островов 15 августа 2015 года. Вертолет совершал коммерческий рейс с тринадцатью туристами. Воздушное судно, попав в вихревое кольцо, не смогло удержаться и рухнуло в воду. Из шестнадцати находившихся на борту пятеро погибли.

Следствие пришло к выводу, что ошибку совершил командир судна Сергей Ошлаков. Несмотря на неблагополучные погодные условия, он не стал возвращаться на аэродром. Пилот, выступая с последним словом, заявил: причиной трагедии стали погодные форсмажорные обстоятельства. Окончательный приговор будет вынесен 23 октября.

Текст: ГТРК "Дальневосточная"

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