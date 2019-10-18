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Конфликт в Сирии 1 час назад

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18 октября 201912:14 Антон Битеньков

Курдам указали на выход: Анкара дала 120 часов, чтобы покинуть буферную зону

Курдам указали на выход: Анкара дала 120 часов, чтобы покинуть буферную зону

Вашингтон и Анкара договорились приостановить турецкую военную операции на севере Сирии. "Источник мира" заморозят всего на 120 часов. При этом о выводе турецких войск с территории Сирийской Арабской Республики речь пока не идет.

Турецкую операцию "Источник мира" на севере Сирии поставят на паузу, чтобы курдские формирования смогли отойти в безопасную зону. На это им отводится 120 часов. Итоги переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом огласил вице-президент США Майк Пенс.

Курдские формирования решено вывести за разделительную линию, которая находится примерно в 30 километрах к югу от границы с Турцией. При этом в Вашингтоне уточняют, речь идет только о тех районах, которые уже успели занять турецкие войска. По словам главы МИД Турции, США согласились на условия Анкары — изъять у курдских отрядов тяжелые вооружения и разрушить их инфраструктуру. Мевлют Чавушоглу особо отметил, что выполнение обязательств, которая взяла на себя Турция, будет зависеть в том числе и от курдов.

"Это не перемирие, это только пауза в нашей операции. О перемирии могут договориться только легитимные стороны. Мы приостановили операцию, чтобы позволить террористическим группировкам покинуть зону безопасности", — пояснил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В связи с достигнутой договоренностями США пока решили не вводить дополнительные санкции против Анкары, но других уступок Вашингтон пока делать не намерен.

"По мере прекращения огня, США не будут вводить новых санкций. И как только установится постоянный режим прекращения огня, президент США согласился отозвать все экономические санкции, которые были введены в минувший понедельник", — добавил о санкциях 21 октября вице-президент США Майк Пенс.

На этом фоне Дональд Трамп как будто позабыл свою гневную риторику последних дней и угрозы в адрес Турции, и даже назвал президента Турции своим другом.

"Я просто хочу поблагодарить и поздравить президента Эрдогана. Он мой друг. И я рад, что у нас не возникло проблем. Если быть честным, он чертовски хороший лидер. Он жесткий человек, он сильный человек. И он сделал правильную вещь. Мы ценим это и будем ценить это в будущем", — заявил президент США Дональд Трамп.

Впервые по поводу турецкой военной операции высказался и президент Сирии. Как заявил Башар Асад, Дамаск не приемлет автономии курдов, потому что для этого нет никаких оснований.

Договоренность между Вашингтоном и Анкарой уже прокомментировали и в Москве. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, курдская проблема в Сирии должна быть урегулирована так, чтобы Турция ощущала безопасность на своих границах. По словам Лаврова, Москва будет помогать наладить контакты между Турцией и Сирией.

Договоренность о прекращении огня на севере Сирии приветствовал Генсек ООН. Реакция Старого света оказалась даже более чем сдержанной. Саммит ЕС в Бельгии постановил: Брюссель несмотря ни на что осуждает односторонние военные действия Турции в отношении курдов, а новость о временном прекращении огня "принимает к сведению". А президент Чехии и вовсе заявил, что Турция совершила в Сирии военное преступление, а потому не может стать членом ЕС.

Только что агентство Reuters сообщило: несмотря на достигнутое Вашингтоном и Анкарой соглашение, на территории подконтрольной турецким военным возобновились боевые действия. По данным агентства, в районе города Рас-Эль-Айн слышна стрельба. Над кварталами поднимаются клубы дыма.

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