Турция уточнила, что ее спецназовцы делают на севере Сирии

Спецназ вооруженных сил Турции занимается обезвреживанием взрывных устройств, которые оставили террористы из Рабочей партии Курдистана. Эти ловушки представляют реальную угрозу как для солдат, так и для мирных граждан, говорится в сообщении турецкого Министерства обороны.

Между тем, армия Арабской Республики продолжает стягивать силы к городу Манбидж, сообщает агентство РИА Новости. Наблюдатели отмечают колонну сирийской артиллерии, которая движется к этому населенному пункту.



Напомним, 9 октября турецкая армия начала операцию "Источник мира", цели которой сначала очистить территории на северо-востоке Сирии от террористов и курдов-боевиков, а потом вернуть мирных жителей, которые бежали из этого региона.

17 октября стало известно, что Вашингтон смог договориться с Анкарой о приостановке операции. Москва рассчитывает получить информацию о договоренностях между Турцией и США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер, в свою очередь, выразил надежду, что боевые действия прекратятся надолго.

Впрочем, ранее ряд СМИ сообщил о возобновлении огня на северо-востоке Сирии. Однако турецкий президент Реджеп Эрдоган назвал эти данные дезинформацией.