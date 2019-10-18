В Испании арестована банда из Албании, грабившая футболистов

Правоохранители Испании арестовали банду из четырех человек, которых подозревают в ограблениях домов футболистов в столице страны. При этом все грабители албанского происхождения. Они промышляли воровством и бандитизмом не один год, а один из участников отсидел за вооруженное ограбление дома.

Как уже неоднократно сообщали Вести.Ru, новости о нападениях на дома и квартиры футболистов в Мадриде в последние год-два появлялись регулярно. В список пострадавших дважды попал хавбек мадридского "Атлетико" Томас Парти, сообщалось о грабежах в жилище Каземиро, Альваро Мораты, Лукаса Васкеса, Иско и тренера "Реала" Зинедина Зидана.

При этом албанцы не сильно заботились о невольных свидетелях их преступления: не раз в пострадавших домах находились жены и дети футболистов, а иногда – прислуга. Грабителей определили под стражу без права на освобождение до суда. Преступникам вменяются несколько эпизодов групповой кражи с проникновением, продажа похищенного и подделка документов.

При этом значительную часть награбленного нацгвардейцы смогли изъять в схронах бандитов и вернуть игрокам: в частности, Парти вернули его медаль за второе место в Лиге чемпионов и паспорт. Пятый член организованной группировки успел скрыться за пределы Евросоюза, но его объявили в международный розыск.