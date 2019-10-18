В Суздальском районе задержан водитель, перевозивший свыше 2,4 тысячи канистр спирта

Перекрыт крупный канал поставки во Владимирскую область контрафактного алкоголя. Масштабную операцию провели сотрудниками полиции при участии Росгвардии. В рамках уголовного дела, открытого в июле по факту незаконного хранения фальсификата проведен целый комплекс мероприятий. Установлены лица, причастных к распространению поддельного алкоголя на территории области.

Как информирует ГТРК "Владимир", в Суздальском районе задержан 42-летний житель Владимира. В прицепе грузового автомобиля оперативники обнаружили более двух тысяч 400 канистр со спиртом. На складе, куда машина подъехала для разгрузки, найдено более 19 тысяч бутылок с этикетками известных производителей различных по крепости напитков. В общей сложности из незаконного оборота изъято свыше 25 тонн алкогольной продукции. Стоимость изъятого превышает 6 миллионов рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подозреваемый заключен под стражу, ему предъявили обвинение. Расследование дела продолжается.