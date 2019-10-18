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18 октября 201915:45

Смотрите в эти выходные "Расследование Эдуарда Петрова": "Провал театра убийств"

Смотрите в эти выходные "Расследование Эдуарда Петрова": "Провал театра убийств"

В Тюмени ликвидирована кровавая банда. Головорезы орудовали на территории региона почти двадцать лет. Похищали крупных бизнесменов, вымогали у них миллионы. Чтобы потерпевшие не обращались в полицию, устраивали криминальный спектакль: заставляли взять в руки оружие и выстрелить в человека. Коммерсанты были уверены, что их втянули в жестокие преступления. Они не подозревали, что стреляли холостыми патронами.

Кто был режиссером циничных инсценировок? Сколько преступлений на совести вымогателей? И как провалился спектакль убийц? Смотрите в эти выходные на телеканале "Россия 24".

Текст: "Вести. Дежурная часть"

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