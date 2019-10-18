Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Гошу Хамитьянова

23 сентября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Гоши Хамитьянова из Крыма. Мальчик родился с аномалиями развития мочеполовой системы. Первые три года жизни Гоши прошли в больницах. А потом ему пересадили мамину почку, и все изменилось. Мальчик нагнал сверстников в развитии, пошел в школу. Но в десять лет Гоша переболел ангиной, которая дала осложнения на почки. Чтобы мальчик смог жить, нужна новая трансплантация. Донором станет дедушка. Но для операции необходимы дорогие препараты, которые не предоставляются бесплатно.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 624 420 руб.) собрана. 2 856 763 руб. собрали читатели Вестей.Ru, lenta.ru и rusfond.ru. Всего собрано 2 856 763 руб. Мама Гоши благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".