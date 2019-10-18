Facebook восстановил страницу с рецептами русской кухни, но никому ее не показывает

Соцсеть Facebook восстановила доступ к удаленной ранее странице проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни, однако при этом ограничила ее показ у подписчиков.

"Ограничения на показы постов все еще работают. Это значит, что хоть страница и доступна, но посты с нее фактически не показываются в лентах подписчиков", — сообщил главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля на своей странице в Facebook.

По его мнению, это даже хуже, чем просто блокировка, так как удаление страницы можно оспорить. "А вот когда страница формально есть, но "умный алгоритм" не показывает никому ее посты, то формально уличить платформу, получается, не в чем", — посетовал Пуля.

У страницы с русскими рецептами было 40 тысяч подписчиков. Перед тем, как она была удалена, администраторам группы приходило предупреждение о том, что с аккаунта якобы рассылался спам.

"Борщ, майонез, укроп, пирожки — все это оказалось спамом, который нарушил антиспамные законы Цукерберга. А началось все с того, что всех админов попросили указать место проживания. Мы живем в стране победившей американской цензуры", — прокомментировала ситуацию главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.