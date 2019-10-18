Руководителей ОВД "Дорогомилово" подозревают в покушении на мошенничество

Начальника полиции столичного района "Дорогомилово" Дмитрия Смирнова и его заместителя, начальник отдела уголовного розыска, Сергея Устинова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает агентство ТАСС.

Как рассказал журналистам адвокат Сергей Зуев, подозреваемые требовали у него 7 миллионов рублей за прекращение проверки. Правда такими полномочиями ни глава полиции, ни его зам не обладали. Именно поэтом их и обвинили в мошенничестве.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что Смирнов и Устинов были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 3,5 миллионов рублей. Причем это только часть суммы. Всего полицейские вымогали 12 миллионов.

Предыдущий начальник отдела уголовного розыска района "Дорогомилово" Сергей Юркин прославился тем, что в 2014 году организовал контрольную закупку в салоне интимных услуг. После чего устроил там "вечеринку", во время которой сотрудники правоохранительных органов употребляли спиртное и издевались над клиентами.