"Авангард" был сильнее "Автомобилиста" в матче чемпионата КХЛ

Матчем в Екатеринбурге между местным "Автомобилистом" и омским "Авангардом" стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Встреча седьмой и второй команд Восточной конференции завершилась победой гостей со счетом 3:1.

При этом "ястребы" очень быстро продемонстрировали свой настрой, забросив два гола на 1-й и 4-й минутах: отличились Клинкхаммер и Пьянов. В конце первого периода "Авто" возродил интригу после точного броска Голышева. Но в третьей 20-минуте Семенов установил окончательный счет.