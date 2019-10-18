"Нафтогаз" хочет получить от "Газпрома" $11 миллиардов

"Нафтогаз Украины" 1 ноября направит российскому "Газпрому" исковые требования на сумму более 11 миллиардов, что может стать компенсацией за прекращение транзита.

Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал в своем аккаунте в Facebook, подчеркнув, что "я об этом начал говорить заранее, чтобы была возможность подготовиться".

18 октября глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о том, что российский газовый концерн проинформировал Киев и Брюссель о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной. В частности, Москва предлагает "нулевой" вариант, при котором обе компании отзывают все иски.

Как напоминает "Интерфакс", 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 30 марта "Газпром" подал апелляцию на это решение и слушание дела продолжается.

При этом стороны пытаются договориться по-хорошему. В Брюсселе 19 сентября 2019 года на трехсторонних переговорах с участием ЕС было констатировано, что по европейским нормам основным условием для заключения нового транзитного контракта является выполнение Украиной всех необходимых условий в оставшийся до нового года срок.

Следующий раунд трехсторонних газовых консультаций планируется провести 28 октября.