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18 октября 201921:20 Наиля Аскер-заде

Украинский транзит, суды и отопительный сезон: в правительстве обсудили газовые проблемы

Украинский транзит, суды и отопительный сезон: в правительстве обсудили газовые проблемы

Транзит газа через Украину и подготовка к предстоящему зимнему сезону — эти темы обсудили сегодня на встрече глава "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Киев уже пятый год упорно выбирает российский же газ по более высокой цене у европейцев. Как отметил сегодня Алексей Миллер, при прямых поставках цена газа для конечных потребителей на Украине может быть на 20% ниже по отношению к нынешнему уровню.

"Украинские коллеги какой-то ответ вам дали?" — поинтересовался на встрече премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы находимся с ними в контакте, и те вопросы, которые заданы, они им известны. Шарик находится на украинской стороне", — ответил Алексей Миллер, председатель правления ПАО "Газпром".

"Власти на Украине меняются, а проблемы, к сожалению, остаются. Но самое главное, что для украинских потребителей приобретение газа по реверсу осуществляется все по тем же высоким для украинских потребителей ценам", — констатировал Дмитрий Медведев.

Основной вопрос, который сегодня волнует Киев, это заключение нового транзитного контракта. Ведь это миллиарды долларов прибыли в бюджет проблемной украинской экономики. Старый договор истекает 1 января. Для того, чтобы новое соглашение стало реальностью, на Украине должен заработать новый энергетический регулятор по европейским законам.

"В том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях", — объясняет Алексей Миллер, председатель правления ПАО "Газпром".

Но есть еще одно условие — между сторонами не прекращаются суды. "Газпром" и "Нафтогаз" уже не первый год выясняют отношения в суде. Сегодня стало известно, что в начале ноября "Нафтогаз" направит иск к "Газпрому" для компенсации возможного прекращения транзита газа. Россия со своей стороны настаивает на отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража. Суд обязал российскую компанию выплатить более 2,5 миллиарда долларов, однако "Газпром" обжаловал это решение. Москва предлагает Киеву заключить мировое соглашение.

Кроме того, Россия работает над альтернативными маршрутами поставок газа в Европу. Уже подписан контракт на новую часть "Турецкого потока" через Болгарию в Сербию и другие страны юга Европы. Но успеют ли достроить эту нитку к 1 января — большой вопрос.

Есть еще "Северный поток — 2", но на его пути стоит Дания и ее отказ давать добро на строительство. Однако датский участок достаточно короткий, и сроки строительство составляют всего около пяти недель, поэтому шанс завершить его в ближайшее время все еще остается.

Следующая трехсторонняя встреча между Россией, Украиной и Еврокомиссией по газу состоится уже 28 октября. ЕС тоже являет заинтересованной стороной. Более трети газа, поставляемого в Европу, идет из России. В этом году "Газпром" формирует там рекордные запасы — более 11 миллиарда кубических метров. В подземные хранилища уже закачан газ в объемах, необходимых для того, чтобы европейцы перезимовали.

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