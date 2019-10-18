Самолет вернулся в Париж из-за пассажира, пытавшегося выйти через аварийный люк

Летевший из Парижа в Марракеш (Марокко) самолет Boeing 737 был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за пассажира, попытавшегося открыть аварийный люк лайнера.

Члены экипажа немедленно пресекли действия мужчины. После совершения посадки хулиган был передан полицейским, сообщает ТАСС.

В авиакомпании Transavia заявили, что намерены подать на пассажира, из-за которого был прерван коммерческий рейс, иск в суд.