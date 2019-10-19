Франция выступила за санкции против Турции

Французские парламентарии призывают Евросоюз ввести экономические санкции в отношении Анкары – как наказание за проведение военной операции в Сирии. Депутаты уже направили властям соответствующее обращение, в котором также предлагают приостановить членство Турции в НАТО.

Кроме того, они настоятельно рекомендуют Парижу и Брюсселю сделать всё возможное, чтобы положить конец всем переговорам относительно вступления Турции в ЕС. И прекратить любую финансовую помощь Анкаре.

Ранее в Брюсселе участники саммита Евросоюза осудили турецкую операцию в Сирии, напоминает телеканал "Россия 24". А президент Чехии и вовсе назвал её военным преступлением.