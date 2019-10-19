Аэрофлот предупредил своих клиентов о проблемах с вылетом из Бейрута

Компания Аэрофлот просит пассажиров рейсов из Бейрута выезжать в аэропорт заранее. Из-за протестов в столице Ливана – основные магистрали оказались заблокированы.

В ближайшие дни движение транспорта будет затруднено, отмечает телеканал "Россия 24". Ливанская армия уже начала расчищать шоссе в международный аэропорт от баррикад и покрышек.

В течение последних двух суток в Бейруте проходили антиправительственные демонстрации. Митингующие громили витрины магазинов и банков, занимались мародёрством. 70 человек задержано. Пострадали более 50 полицейских и военных.