"Флорида" проиграла "Колорадо", Бобровский отразил 36 бросков, у Задорова передача

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" в овертайме проиграла команде "Колорадо Эвеланш". Встреча проходила на льду арены "BB&T-центр" в городе Санрайз и завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей.

Основное время встречи завершилось вничью – 4:4. У хозяев льда дубль оформил Джонатан Юбердо (4-я, 15-я минуты) и по разу отличились Фрэнк Ватрано (9) и Бретт Коннолли, а у гостей две шайбы забросил Андре Бураковски (32, 35) и по одной – Йоонас Донской (11), Мэттью Ньето (32). Победу команде Джареда Беднара принес Натан Маккиннон, забивший на четвертой минуте овертайма.

Российский защитник "Эвеланш" Никита Задоров записал на свой счет одну результативную передачу, а его соотечественник из "Пантерз", голкипер Сергей Бобровский отразил 36 бросков по своим воротам.

"Колорадо" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 13 очками занимает второе место в Западной конференции, а "Флорида" расположилась на 11-й строчке на Востоке, имея в активе семь очков.