Илон Маск подсказал российским предпринимателям, на чем нужно сфокусироваться

Форум для предпринимателей "Дело за малым" в Краснодаре стал еще одним примером того, как самые амбициозные мечты сбываются. С участниками пообщались не только видные бизнесмены из России, но и известный в мире предприниматель-новатор, миллиардер Илон Маск из США: он стоял у истоков системы электронных платежей PayPal, основал производство электромобилей Tesla и создал космическую программу SpaceX, которая уже использует многоразовые разгонные блоки для ракет и планирует колонизацию Марса. Это — лишь краткий список того, почему аудитория форума на Кубани встретила его появление овациями.

Илона Маска приветствуют в Краснодаре аплодисментами. Ответ — прямиком из Калифорнии. Его участие в форуме малого бизнеса в Краснодаре сначала восприняли как шутку. Никто не верил, что изобретатель даст ответ. Но организаторы были настроены серьезно и приглашение отправили. Оригинальным способом.

Сначала возле офиса Маска в Лос-Анджелесе появился билборд с приглашением и надписью-мемом: "Как тебе такое, Илон Маск?" Потом в Интернете распространился клип — хор бизнесменов музыкально пригласил изобретателя на форум.

И он ответил. Приглашение принял, чтобы пообщаться с кубанскими предпринимателями по видеосвязи. Похвалил российское образование и дал совет: "Нужно фокусироваться на том, чтобы создавать как можно больше полезного и для большого количества людей".

Изобретатель рассказал о технологиях будущего, которые применяют в его компании, о том, что важно для предпринимателя.