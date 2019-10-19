Глава РФС оценил игру российской сборной

Первое интервью нового руководителя РФС Александра Дюкова после досрочной выхода сборной Станислава Черчесова и Артема Дзюбы на Евро. Эту сборную полюбили. Но не отвернутся ли?

- Александр Валерьевич, какая у вас оценка игры сборной?

- Самая положительная. Конечно, у нас не было никаких сомнений в том, что сборная успешно пройдет этот отбор. Но для многих и для руководства РФС стало, скорее всего, неожиданностью то, что это произойдет так легко. За этой легкостью, конечно, стоят огромная работа и очень тщательное, внимательное отношение к подготовке, к каждому матчу. И, конечно, и ребята, и тренерский штаб — большие молодцы.

- Досрочный выход — это очень хорошо и очень здорово, ребята могут уже просто в удовольствие играть. Я, уж извините, немножко воспользовался служебным положением и нашел у вас в приемной подписи игроков сборной.

- Да, это мяч, подписанный футболистами сборной.

- Где здесь Дзюба?

- Вот его подпись.

- Эту сборную полюбили после чемпионата мира. Она сейчас хорошо играет. Но, мы же знаем, как у нас бывает… Проигрыш — и все отворачиваются в другую сторону. Мне кажется, с этой сборной уже этого не произойдет. Какие у вас ощущения?

- Болельщики поверили в нашу сборную, в то, что она в состоянии побеждать и решать серьезные турнирные задачи. В то же время -и это очень важно, и болельщики это видят — что команда играет с полной самоотдачей. И последний матч с Кипром – яркий тому пример. Ведем в счете, соответственно у нас есть явное игровое преимущество, играем в большинстве. Но команда не останавливалась и играла с полной самоотдачей до финального свистка.

- И, наверное, то, что она стала ездить по стране, тоже работает? Какие города за плечами?

- Безусловно.. Важно еще и то, что эта команда стала более открытой, более близкой и понятной болельщикам, это по-настоящему наши парни. И та атмосфера, которая в ней есть, — положительная, позитивная и передается болельщикам.

- По городам поездили, приблизились к болельщикам. За плечами у сборной Калининград, я помню?

- Калининград, Саранск, Нижний Новгород, была Москва, сейчас будет Санкт-Петербург

- И продолжите так ездить?

- Да, это та стратегия, которую мы выбрали. И для нас очень важно расширить аудиторию болельщиков национальной сборной и вовлечь в футбол тех людей, которые до этого футболом не интересовались.

- Чтобы не только по телевизору?

- Да. Для нас футбольный матч — это не только 90 минут, это в том числе и насыщенная, яркая программа, наполненная различными активностями, которые сопровождают этот матч и превращают его в полноценный футбольный праздник.