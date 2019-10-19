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19 октября 201915:26 Дмитрий Петров

Белград помнит советских воинов-освободителей

Белград помнит советских воинов-освободителей

Премьер-министр Дмитрий Медведев начинает двухдневный визит в Сербию. Что мы знаем об общей истории наших двух стран?

Самый центр Белграда. 75 лет назад здесь развернулось настоящее сражение. Тогда это был отель "Албания" — одно из немногих зданий в городе, которое еще оставалось под немцами.

11-я отдельная штурмовая инженерно-саперная бригада 19 октября взяла отель штурмом. А через сутки пала и крепость Калемегдан. Гитлеровцев скинули в Дунай. Белград встречал советских воинов-освободителей.

Конечно, они воевали вместе с югославами. Сопротивление патриотов на Балканах вообще много раз поворачивало ход Второй мировой. В мае 1941-го — в том числе и из-за проблем в Югославии — Гитлер перенес дату наступления на СССР. В итоге к Москве Вермахт подошел уже ближе к распутице и морозам. Результат известен.

Вот и в 1944-м заполыхали немецкие тылы, когда наши 2-й и 3-й Украинские фронты еще только освобождали Румынию и Болгарию. Но тут и сами партизаны до сих пор рассуждают, кто кому тогда помог.

"Я помню очень хорошо, когда поступил приказ наступать на Белград и освобождать. Мы услышали, что вместе с нами будут воевать русские. И это нас так подхлестнуло! Может, потому так быстро и победили", — сказал ветеран Милан Шашич.

Он может долго рассказывать о тех боях. Как работали русские "Катюши", а их отряд потом заходил в село и их встречали как русских. Как они отрезали немцам пути к отступлению. Югославские партизаны взрывали мосты. Советские летчики добивали немецкие колонны с воздуха.

"У нас были только два самолета, но и те не летали. И когда мы увидели в небе самолеты и поняли, что они — советские, вы даже не представляете, как мы были рады! А русские — очень смелые летчики", — отметил Шашич.

Сейчас в Сербии — настоящий наплыв туристов. Очень популярен у них музей Тито. Потому, наверное, что маршал до сих пор остается самым известным югославом в мире.

"В основном туристы интересуются историей Второй мировой войны, а не только историей Тито. Мы постоянно ищем новые формы и стараемся менять экспозицию, чтобы шире представить зрителям историю Югославии. Самый большой интерес проявляют туристы из Китая. На втором месте — американцы. Потом — страны Евросоюза. И уже после этого наши сограждане из других регионов Сербии и бывшей Югославии", — сказала Сара Сопич, экскурсовод Музея истории Югославии.

Особенно много туристов в дни старых праздников, которые отмечали все вместе, когда жили в союзном государстве. Едут из Хорватии, Словении, Боснии. В основном молодежь. Это же их общая история.

Военный музей Белграда. Здесь имена всех народных героев Югославии. Несколько сотен фамилий. В этом же списке и союзники. Те, кто помогал югославам освобождать столицу. В основном советские офицеры, в том числе такие прославленные военачальники, как Малиновский, Охрименко, Бирюзов.

В боях за Белград погибли более 2900 бойцов Народно-освободительной армии Югославии и около тысячи советских воинов. Их имена увековечены в Книге памяти. Для сербов это и их герои тоже.

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Торжественное собрание, посвященное 75-летию освобождения Белграда
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