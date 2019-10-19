В московском метро полицейский получил ножом в грудь

В субботу в подуличном переходе станции метро "Савеловская" мужчина напал на полицейского и ударил его ножом в грудь. Сотрудника УВД на Московском метрополитене срочно отправили в больницу, пишет "Интерфакс".

Нетрезвый мужчина 1991 года рождения задержан и доставлен в подразделение полиции.

Следователи изучают собранные материалы и решают вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела.