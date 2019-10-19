Проверка счетчиков: Росстандарт хочет избавиться от бумажных документов

Правительство внесло в Госдуму законопроект об электронной фиксации результатов поверок счетчиков. Это должно помешать бизнесу мошенников, которые манипулируют сроками поверок, навязывают их и массово продают гражданам фальшивые свидетельства.

После поверки прибора учета специалист в присутствии владельца должен будет через портал госуслуг занести ее результаты в реестр Росстандарта. Запись в реестре станет единственным подтверждением поверки прибора учета, она же будет информировать владельца о дате следующей поверки. Бумажные же свидетельства о поверке будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Результаты поверок вносятся в реестр Росстандарта и сейчас, однако результат поверки отображается только через несколько дней после передачи сведений, и запись пока имеет исключительно справочный характер. Росстандарт работает над тем, чтобы услуга предоставлялась в режиме онлайн и результаты всех метрологических работ — в частности, поверок — имели юридическую силу не в бумажном варианте, а в виде электронной записи в реестре.

Владелец прибора учета таким образом всегда будет знать, поверен или нет его прибор учета, и будет защищен от звонков, объявлений и извещений о необходимой срочной поверке или замене прибора учета, отметил Абрамов. Росстандарту также будет проще бороться с мошенниками, говорит глава ведомства: если некая организация с двумя метрологами в штате попытается заявить, что в ночь с 31 декабря на 1 января ею было поверено 100 счетчиков, информационная система "просто откажется это принять".