В Москве прошел VIII экологический бизнес-форум

На VIII экологическом форуме 17-18 октября в Москве участники обсудили ответственность крупного бизнеса перед будущими поколениями. Как отметил во вступительном слове заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев, в наступившей "эре цивилизованной экологии" уже не требуется давления со стороны государства, чтобы крупные промышленные компании озаботились защитой окружающей среды.

Форум состоял из восьми тематических секций, на которых выступили представители компаний, науки и государства.

Вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ГМК "Норникель" Дмитрий Пристансков рассказал об обязательстве компании к 2024 году сократить количество выбросов диоксида серы на 70 процентов по сравнению с 2018 годом.

"Самое важное – мы думаем о будущих поколениях, как будут жить они через несколько десятков, сотен лет. Нам также очень важно обеспечить жизнь в стране сейчас для граждан, которые живут в арктических районах, за полярным кругом, важно думать о качестве жизни, поэтому начиная делать это сейчас, думая о будущем, мы делаем лучше и нынешнему поколению", — отметил Дмитрий Пристансков.



Экологи утверждают: многие российские регионы уже добились значительных успехов, ведь природоохранные проекты реализуются не первый год.

Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов рассказал о проекте по пылевылавливанию, восстановлению ливнёвок и так далее.

"Принято немало усилий для того, чтобы и улицы стали чище. Всё это – комплекс тех решений, которые влияют на экологическую ситуацию. Итогом нашего обсуждения является новый посыл к более тесной кооперации между регионами нашей страны", — отметил Дмитрий Свиридов.

Исполнительный директор Общероссийской Общественной Организации "Зелёный Патруль" Роман Пукалов заявил, что Мурманская область входит в десятку лучших регионов из 85 регионов страны по финансированию природоохранных мероприятий. Улучшению экологических показателей помогло закрытие никелевого завода в норильском районе.

Участники форума обсудили и баланс между эффективным экономическим развитием регионов и сохранением чистой окружающей среды.

Как отметил председатель Научного совета Президиума РАН по глобальным экологическим проблемам, профессор Владимир Грачёв, развитие технологий поможет защитить природу в условиях промышленного роста.

"Никакого противоречия в этом нет. Это противоречие надуманное, потому что научно-технический прогресс решит все проблемы. Сейчас мы видим, громадный вал цифровизации, оптимизации производства", – пояснил Владимир Грачёв.