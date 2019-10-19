Чемпионат КХЛ. "Адмирал" победил на своем льду "Северсталь"

Очередной игровой день регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартовал во Владивостоке и Пекине. В столице Дальнего Востока "Адмирал" переиграл гостей из "Северстали" (5:3), а китайский "Куньлунь Рэд Стар" уступил московскому "Динамо" (1:2).

Клуб из Владивостока начал матч со "сталеварами" из Череповца "за здравие", забив уже на 1-й минуте (Вихарев). Но затем гости к середине второго периода ответили тремя голами в исполнении Трубачева, Хохлова и Лишки. Тем не менее, Бакош во втором периоде, а Вихарев, Коннов и Люнг в третьем принесли "Адмиралу" домашнюю победу.