Гибель пяти детей и двух взрослых в огне: подробности

Пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Ленинская в городе Ростове Великом Ярославской области, в котором погибли пятеро детей и двое взрослых, начался с лестничной клетки. Там предположительно находился очаг возгорания, с которого и распространялся пожар.

Такие данные, передает ТАСС, привел глава Главного управления МЧС по Ярославской области Олег Бочаров. К моменту прибытия первого подразделения пожарной охраны второй этаж был полностью разрушен, рассказал он.



Под завалами сгоревшего жилого дома найдено тело седьмого погибшего — это мужчина. Таким образом, число погибших увеличилось до семи человек, рассказала "Интерфаксу" старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Кристина Гузовская.

По словам замгубернатора Ярославской области Ильи Баланина, семьям погибших и пострадавшим при пожаре в Ростове выплатят денежные компенсации. Размер выплат определят позже. Власти составляют список вещей первой необходимости, которыми нужно обеспечить пострадавших. Пострадал 21 человек, из них в пункте временного содержания находятся четыре человека, остальные — у родственников.

Обеспечить пострадавших вещами и собрать детей в школу или детские садики, по словам Баланина, предполагается в течение этих выходных.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", на месте работают эксперты и следователи.