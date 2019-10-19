Чрезвычайная ситуация с дамбой: 21 октября объявлено днем траура

Красноярские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Курагинском районе в связи с прорывом дамбы у золотодобывающей артели, сообщает "Интерфакс".

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы. Во всех городах и районах будут приспущены флаги края.

Кроме того, он пояснил, что из-за наступления работы спасработы придется отложить, вероятнее всего, они продлятся до завтрашнего вечера, передает ТАСС.

В настоящее время от МЧС России на ЧС работают около 300 спасателей, шесть вертолетов Ми-8 и несколько маломерных судов. 72 спасателя работают по руслу реки. Разброс тел может достигать 9 километров, поэтому прогноз пессимистичный, добавил губернатор.

Правительству края и органам местного самоуправления предписано организовать работу по ликвидации последствий стихийного бедствия, передает РИА Новости.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейбе произошло в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района. Два общежития практически смыло. По словам председателя правительства края Юрия Лапшина, в зданиях находились 72 человека. 44 человека спасены, 15 человек погибли, 13 пропали без вести, передает ТАСС.