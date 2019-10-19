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Конфликт в Сирии 6 минут назад

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19 октября 201921:21 Александр Билибов

Уникальная съемка из Сирии: американская база под Манбиджем

Уникальная съемка из Сирии: американская база под Манбиджем

Уникальная съемка из Сирии — военная база, которую в спешке оставили американцы в том районе, откуда они ушли, куда турки попытались войти и куда в итоге заехали российские военные.

Не доехав всего несколько километров до Манбиджа, броневик российской военной полиции съезжает с шоссе. Пару минут по грунтовке — и на холме появляются две коммуникационные вышки. Далее — мощные фортификации: габионы- специальные сетчатые емкости с грунтом — забор с колючей проволокой и массивные бетонные блоки.

Вот она, та самая американская база под Манбиджем. Во всяком случае, это место было таким еще несколько дней назад. Но как только Турция начала на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира", здешнему контингенту из Пентагона поступил приказ покинуть это место. И, как видно по тому, что здесь осталось, американские военные отсюда не просто уходили — спешно бежали, оставив все, что не смогли с собой унести.

Судя по всему, с собой солдаты под звездно-полосатом флагом взяли только оружие, средства связи и компьютеры. 15 октября, когда пришла команда покинуть базу, у личного состава, похоже, была вечеринка — об этом свидетельствую стаканчики и бутылки, которых здесь осталось немало. А может, решили отметить свой уход из Сирии.

Контингент жил здесь абсолютно автономно — все поставки медикаментов, продовольствия и иного необходимого для функционирования базы приходили из США. Вот контейнеры Национальный почтовой службы Соединенных Штатов. На базе был собственный госпиталь, здесь могли проводить операции, имелся банк донорской крови. Продовольствия у американцев тоже было в достатке, многое осталось, и, судя по всему, запас был рассчитан на несколько месяцев вперед.

И Москва, и Дамаск не раз выступали против незаконного присутствия военных из США на территории суверенной Сирии. "Мы здесь не надолго", — говорили американцы. Но, находясь на брошенной американской военной базе, в это как-то не очень верится. Капитальные строения и бетонные блоки защищали базу от возможного нападения. Но американцы здесь не только оборонялись. Повсюду — мишени. Контингент военных из Пентагона тренировался в стрельбе на 50,100, 200 и даже 300 метров.

Это база появилась в 2017-м, когда курды при поддержки США вытеснили отсюда террористов ИГИЛ (запрещено в РФ). Затем военные из Штатов обосновались здесь: использовали этот военный объект как опорный пункт для своих патрулей на севере Сирии, а также для координирования действия авиации западной коалиции в этом районе, что называется, с передовых позиций.

И если раньше подойти к американской базе даже на несколько сотен метров местные жители не решались, то теперь без опаски ходят вокруг и гоняют скот на пастбища. Американцы ушли из этих мест, похоже, уже навсегда.

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