Советник Трампа обвинил Порошенко и Ко в краже полутора миллиардов долларов

Экс-президент Украины Петр Порошенко и его приближенные поделили между собой почти полтора миллиарда долларов, которые якобы были изъяты у окружения еще одного бывшего главы государства Виктора Януковича. Об этом заявил американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин, являющийся также внештатным советником президента США Дональда Трампа.

Выступая в субботу, 19 октября, на брифинге в Киеве, Кислин добавил, что среди этих полутора миллиардов денег самого Януковича не было.

Американский представитель утверждает, что деньги были изъяты якобы в бюджет Украины, однако в госказну не попали. По сведениям Кислина, 503 миллиона долларов были перечислены через бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского в пользу Порошенко. Еще 300 миллионов долларов ушли экс-генпрокурору Юрию Луценко, а 20 миллионов поступили на коррупционные счета экс-секретаря СНБО Александра Турчинова. Кислин заявил, что свои обвинения может подтвердить документально, пишет ТАСС.

Ранее Кислин заявил, что Порошенко за годы президентства вывел из страны не менее 8 миллиардов долларов.

Между тем Высший антикоррупционный суд Украины в субботу арестовал Гладковского на два месяца. Вместе с тем судья объявил, что он может внести залог — он установлен в сумме 10,6 миллиона гривен (около 430 тысяч долларов). Накануне Гладковскому было предъявлено обвинение по двум статьям: "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Декларирование недостоверной информации".