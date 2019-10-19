"Спартак" закончил нулевой ничьей дебютный матч тренера Тедеско

На столичной "Открытие Арене" московский "Спартак" принимал в рамках 13-го тура чемпионата страны по футболу в премьер-лиге казанский "Рубин". Матч получился достаточно упорный, но не принес соперникам голов: нулевая ничья стал первым результатом для нового тренера "красно-белых" Доменико Тедеско.

В игре не принимал участие футболист сборной России и "Спартака" Джикия, который отбывал дисквалификацию. В его отсутствие оборонительная линия "красно-белых" в целом справилась с немногочисленными угрозами со стороны гостей. Однако, и оборона "Рубина" явно превосходила линию атаки "Спартака".