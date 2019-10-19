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19 октября 201919:20

Футбольный "Тамбов" уволил главного тренера Григоряна

fc-tambov.ru

Домашнее поражение от соперников из "Урала" (1:2) стоило тренеру клуба премьер-лиги "Тамбова" Александру Григоряну рабочего места. Руководители команды сообщили на официальном сайте, что стороны прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет расторгнут.

Александр Григорян возглавил "Тамбов" в апреле текущего года и привел команду к исторической, как написано в официальном заявлении клуба, победе в Футбольной Национальной Лиге. Под его руководством наша команда впервые дебютировала в премьер-лиге и одержала, в частности, знаковую победу над "Спартаком".

Но в дальнейшем дела у "Тамбова" не заладились. Поражение от "Урала" стало девятым для команды в сезоне, дебютанты высшего дивизиона обосновались на последнем, 16-м месте с турнирной таблице. Имя нового наставника "Тамбова" будет объявлено в ближайшее время.

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