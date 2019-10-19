Увидимся в Москве, киска. Хабиб и Конор вступили в словесную перепалку в Twitter

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с ирландцем Конором Макгрегором в социальной сети Twitter.

Нурмагомедов в комментариях под одним из постов Макгрегора написал: "Это фиаско, алкаш".

Это фиаско алкаш 😁 — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) October 19, 2019

Ирландец отреагировал спустя 15 минут, ответив Хабибу на русском языке: "Увидимся в Москве, киска". На данный момент последнее слово остается за россиянином, который парировал сообщение Конора, написав: "В Москве насильников не ждут".

В Москве насильников не ждут — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) October 19, 2019

Нурмагомедов и Макгрегор встречались осенью 2018 года в рамках главного поединка турнира UFC 229. Тогда Хабиб победил Конора удушением в четвертом раунде. Сразу после остановки боя россиянин покинул октагон и устроил потасовку с членом команды ирландца. В результате Нурмагомедов и Макгрегор были оштрафованы и дисквалифицированы на девять и шесть месяцев соответственно.

Напомним, в начале сентября Нурмагомедов в главном поединке турнира UFC 242 в третьем раунде "задушил" американца Дастина Порье и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона организации в легком весе. На счету 30-летнего россиянина 28 побед в 28 боях по правилам ММА.