Екатерина. Самозванцы

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
19 октября 201923:45

230 бойцов спецназа прибыли в Кульякан для обеспечения безопасности

EPA

Правительство Мексики приняло решение об усилении мер безопасности в городе Кульякан, столице штата Синалоа, после недавних столкновений с членами наркокартеля. В субботу, 19 октября, туда прибыли спецрейсом более 200 бойцов элитных подразделений вооруженных сил. Об этом сообщило региональное управление общественной безопасности на своей странице в Twitter.

Как уточняется, 230 военнослужащих сил специального назначения министерства обороны Мексики, прибыв в Кульякан, приступили к патрулированию столицы региона вместе с полицией штата. Пока не сообщается, как долго они пробудут в городе.

17 октября в Кульякане силовикам удалось задержать Овидио Гусмана Лопеса – одного из сыновей экс-главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. После этого начались бои на улицах города с применением автоматических винтовок и крупнокалиберных пулеметов. В результате столкновений погибли по меньшей мере девять человек, свыше 20 получили ранения. Чтобы не подвергать опасности местных жителей, власти приказали отпустить Гусмана Лопеса.

Хоакина Гусмана экстрадировали в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года, напоминает ТАСС. В феврале текущего года жюри присяжных Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения. В середине июля бывшего главаря наркокартеля приговорили к пожизненному тюремному заключению, также его обязали выплатить штраф в размере 12,6 миллиарда долларов.

Сейчас

20:01

Захарова: британские власти нарушают права граждан

18:35

Путин и Меркель побеседовали о газе, Ливии, Сирии и Украине

18:11

Советник Трампа обвинил Порошенко и Ко в краже полутора миллиардов долларов

16:58

Принята поправка об отсрочке Brexit

15:21

Бомб не нашли, самолет вылетел из Красноярска в Москву

14:35

Чрезвычайная ситуация с дамбой: 21 октября объявлено днем траура

13:55

Смерть в огне: в Ростове Великом ввели режим ЧС

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Прорыв нелегальной дамбы: поток выворачивал все на своем пути

Прорыв нелегальной дамбы: поток выворачивал все на своем пути

3 часа назад
Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель

Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель

4 часа назад
Brexit: Джонсон снова проиграл

Brexit: Джонсон снова проиграл

1 час назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести недели"
22:00

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Белграда
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 21 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Барселона: уже не протесты, а война

Барселона: уже не протесты, а война

2 часа назад
Медведев подчеркнул важность сохранения исторической правды

Медведев подчеркнул важность сохранения исторической правды

2 часа назад
Советник Трампа обвинил Порошенко и Ко в краже полутора миллиардов долларов

Советник Трампа обвинил Порошенко и Ко в краже полутора миллиардов долларов

5 часов назад
Уникальная съемка из Сирии: американская база под Манбиджем

Уникальная съемка из Сирии: американская база под Манбиджем

2 часа назад
"Это совпадение": Марина Александрова рассказала о личной жизни и "Екатерине"

"Это совпадение": Марина Александрова рассказала о личной жизни и "Екатерине"

10 часов назад
Борисов высказался по поставкам вооружений Сербии и Турции

Борисов высказался по поставкам вооружений Сербии и Турции

3 часа назад
"Зенит" разгромил "Ростов", забив шесть мячей, у Дзюбы хет-трик и две передачи

"Зенит" разгромил "Ростов", забив шесть мячей, у Дзюбы хет-трик и две передачи

3 часа назад
Под Владимиром поисковики подняли истребитель с останками пилота

Под Владимиром поисковики подняли истребитель с останками пилота

4 часа назад
Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом "Курска"

Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом "Курска"

6 часов назад
Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

16.10.2019 15:55
Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

14.10.2019 08:10
В Берлине загорелся поезд, есть пострадавшие

В Берлине загорелся поезд, есть пострадавшие

1 час назад
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

1 час назад
В Щербинке мужчина напал с ножом на женщину

В Щербинке мужчина напал с ножом на женщину

2 часа назад
Вучич передал Путину ответный привет

Вучич передал Путину ответный привет

3 часа назад
Увидимся в Москве, киска. Хабиб и Конор вступили в словесную перепалку в Twitter

Увидимся в Москве, киска. Хабиб и Конор вступили в словесную перепалку в Twitter

3 часа назад
Хоккейное "Торпедо" в овертайме одолело финский "Йокерит"

Хоккейное "Торпедо" в овертайме одолело финский "Йокерит"

4 часа назад
Названы лучшие парки мира

Названы лучшие парки мира

4 часа назад
Футбольный "Тамбов" уволил главного тренера Григоряна

Футбольный "Тамбов" уволил главного тренера Григоряна

4 часа назад
Игрок молодежной команды "Рубина" попал с футбола в реанимацию

Игрок молодежной команды "Рубина" попал с футбола в реанимацию

5 часов назад
"Спартак" закончил нулевой ничьей дебютный матч тренера Тедеско

"Спартак" закончил нулевой ничьей дебютный матч тренера Тедеско

5 часов назад
"Источник мира": ультиматум Эрдогана

"Источник мира": ультиматум Эрдогана

6 часов назад
Митрополит Иларион считает, что смертная казнь не остановит преступников

Митрополит Иларион считает, что смертная казнь не остановит преступников

6 часов назад
"То расширяются, то углубляются": Захаровой непонятна американская стратегия

"То расширяются, то углубляются": Захаровой непонятна американская стратегия

6 часов назад
Известный теннисист Александр Волков умер на 53-м году жизни

Известный теннисист Александр Волков умер на 53-м году жизни

6 часов назад
Врачи потеряли старушку в томографе. Искали шесть часов

Врачи потеряли старушку в томографе. Искали шесть часов

7 часов назад
Мужчина, обстрелявший инспектора Минприроды, стал фигурантом уголовного дела

Мужчина, обстрелявший инспектора Минприроды, стал фигурантом уголовного дела

7 часов назад
Москва может оставить Минск без кредита

Москва может оставить Минск без кредита

7 часов назад
Териберку из фильма "Левиафан" ждет обновление

Териберку из фильма "Левиафан" ждет обновление

7 часов назад
У Кеосаяна и Симоньян родилась дочь Маро

У Кеосаяна и Симоньян родилась дочь Маро

7 часов назад
После ночи протестов Барселона снова превратилась в туристический город

После ночи протестов Барселона снова превратилась в туристический город

8 часов назад
123
Ложь Порошенко: Пушков напомнил Савченко о словах Коломойского

Ложь Порошенко: Пушков напомнил Савченко о словах Коломойского

8 часов назад
В России появится центр северной урбанистики

В России появится центр северной урбанистики

8 часов назад
Белград помнит советских воинов-освободителей

Белград помнит советских воинов-освободителей

8 часов назад
Глава РФС оценил игру российской сборной

Глава РФС оценил игру российской сборной

9 часов назад
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро

Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро

10 часов назад
Смерть в огне: в Ростове Великом ввели режим ЧС

Смерть в огне: в Ростове Великом ввели режим ЧС

10 часов назад
Илон Маск подсказал российским предпринимателям, на чем нужно сфокусироваться

Илон Маск подсказал российским предпринимателям, на чем нужно сфокусироваться

10 часов назад
10 самых вредных героинь мультфильмов

10 самых вредных героинь мультфильмов

11 часов назад
Для решения задач во сне нужен аккомпанемент

Для решения задач во сне нужен аккомпанемент

12 часов назад
Хит-парад. Самые крутые автомобили с мотопосадкой

Хит-парад. Самые крутые автомобили с мотопосадкой

18.10.2019 22:23
Техновидение. Зачем смартфону радар, а смарт-колонке - синтезатор?

Техновидение. Зачем смартфону радар, а смарт-колонке - синтезатор?

18.10.2019 15:51
Всё моё тело – оружие: вышел бесцензурный трейлер "Терминатора 6"

Всё моё тело – оружие: вышел бесцензурный трейлер "Терминатора 6"

18.10.2019 13:05
"Театриум" приготовил зрителям оригинальную премьеру по произведению Булгакова

"Театриум" приготовил зрителям оригинальную премьеру по произведению Булгакова

17.10.2019 14:24

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку