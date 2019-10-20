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20 октября 201902:56 Наталья Гончарова

Дмитрий Медведев прибыл в Сербию с официальным визитом

Дмитрий Медведев прибыл в Сербию с официальным визитом

Дмитрий Медведев приехал в Сербию на торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от фашистов. И, конечно, много говорилось о недопустимости переписывания истории, чем сейчас занимаются некоторые страны в угоду своим политическим амбициям. Но была и большая деловая программа.

В прямом смысле слова теплое приветствие — в Белграде плюс 26. Александр Вучич уже ждет Дмитрия Медведева у трапа самолета. Пара радушных реплик на русском — и сразу к работе, так как программа очень насыщенная. Это первый визит российского премьера в Сербию за 10 лет. Повод самый что ни на есть важный — празднование 75-летия освобождения Белграда от нацистов.

На военном аэродроме Батайница начинается парад. 100 боевых машин, 25 вертолетов и самолетов. Но, конечно, на трибунах все ждут появления предоставленных Москвой бронетранспортеров, истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-35 и Ми-17. Россия и Сербия активно наращивают сотрудничество в военно-технической сфере. Страны уже провели немало совместных учений.

В ходе визита Дмитрий Медведев пообщался с сербской коллегой Анной Брнабич и членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком. Премьер посетил и Мемориальное кладбище освободителям Белграда. Там политики возложили венки к монументу воинам и пообщались с "Волонтерами победы".

Тем для разговора между давними партнерами накопилось немало. Обсудить их Дмитрий Медведев отправился в сербский парламент — народную скупщину. Позиции Москвы и Белграда совпадают по многим вопросам — будь по азиатские или европейские проблемы. Еще одна важная точка соприкосновения — борьба против переписывания истории.

Медведев и Вучич обсудили и развитие экономических связей. Российский премьер оценил взвешенную позицию сербского руководства в тот период, когда Вашингтон вместе с Евросоюзом пытаются надавить на Москву, вводя все новые санкции.

Россия и Сербия подписали пакет соглашений о сотрудничестве в разных сферах — от цифровых технологий и фитосанитарного контроля до совместных проектов в энергетике.

Стороны договорились и о сотрудничестве в области культуры. В Россию теперь вернутся картины Николая Рериха в обмен на лист Мирославова Евангелия. А завершился визит собранием в честь памятной даты и праздничным салютом.

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22:00

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Белграда
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 21 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
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