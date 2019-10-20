Советник Эрдогана рассказал о согласованных с США границах зоны безопасности

Советник Эрдогана Ясин Актай уточнил границы сирийской зоны безопасности, о которой Турция договорилась с США. Зона тянется на 444 километра, ее глубина составляет 32 километра. Она полностью охватит восток Евфрата, включая Эр-Ракку и Дейр-эз-Зор.

Контроль над зоной будут осуществлять вооруженные силы Турции. Когда США полностью выведут свои войска с сирийских территорий, контролировать эти земли будет также Турция.

Договоренность с США устная, уточняет РИА Новости. Однако, как подчеркнул Актай, это не означает, что Вашингтон не согласен с ее содержанием. Глубину и протяженность зоны безопасности определяет Анкара, при этом Турция и США сотрудничают как два государства-члена НАТО.