"Витесс" Слуцкого одержал четвертую победу кряду, разгромив "Венло"

В матче десятого тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого на поле стадиона "Де Кул" в Венло разгромил местную одноименную команду со счетом 4:0.

У победителей встречи дубль оформил Брайан Линсен (29-я, 34-я минуты), а также по разу отличились Рихедли Базур (43) и Нуа Дико (53).

"Витесс" одержал четвертую победу кряду и с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Венло", потерпевший поражение в четвертой игре подряд, расположился на 13-й строчке, имея в активе девять очков.