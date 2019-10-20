Карпин – о разгроме от "Зенита": хороший урок для нас

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 13-го тура российской премьер-лиги с "Зенит" (1:6).

"Если коротко, игроки еще остались в своих сборных, – приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова". – Перед игрой меня спрашивали, в каком состоянии вернулись сборники. Вот и увидели. Ни группа в атаке, ни группа в обороне – никто не был готов. Хороший урок для нас.

В перерыве сказал – пусть нам еще три забьют, пусть шесть получим на место нас поставят и будем двигаться дальше. Хорошо, что так и получилось", – подытожил наставник ростовчан.

Напомним, "Зенит" одержал четвертую победу в последних пяти играх РПЛ и с 29 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Ростов" расположился на четвертой строчке, имея в активе на три очка меньше.

В следующем туре чемпионата России подопечные Сергея Семака в воскресенье, 27 октября, на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов", а команда Карпина днем ранее примет "Сочи".