Серия А. "Юве" обыграл "Болонью", "Наполи" – "Верону", а "Лацио" и "Аталанта" поделили очки

В матче восьмого тура чемпионата Италии "Ювентус" на поле домашней арены "Альянц Стадиум" в Турине обыграл команду "Болонья" со счетом 2:1. Для команды Маурицио Сарри эта победа стала пятой кряду.

У победителей встречи голами отметились Криштиану Роналду и Миралем Пьянич, забившие мячи на 19-й и 54-й минутах соответственно, а у гостей единожды на 26-й минуте отличился Данило Ларанжера.

В параллельной игре "Наполи" переиграл "Верону" (2:0) благодаря дублю Аркадиуша Милика (37, 67), а "Лацио" вырвал ничью в игре с "Аталантой" (3:3), уступая 0:3 к 69-й минуте встречи, у "орлов" три очка по системе "гол+пас" набрал Чиро Иммобиле (2+1).