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20 октября 201904:55

"Тампа" проиграла "Колорадо", Кучеров не реализовал буллит, Василевский пропустил 6 шайб

Del Mecum/Zuma/ТАСС

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" на льду домашней "Амали-Арены" проиграла команде "Колорадо Эвеланш" со счетом 2:6 (1:1, 0:3, 1:2).

У победителей встречи хет-трик оформил Тайсон Джост (4-я, 24-я, 26-я минуты) и по разу отличились Габриэль Ландеског (26), Назем Кадри (47) и Микко Рантанен (55), а у хозяев льда шайбы забросили Янни Гурд (18) и Виктор Хедман (52).

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров не реализовал буллит и завершил встречу с показателем полезности "-2", у его одноклубника Михаила Сергачева "-1", а голкипер Андрей Василевский отразил 18 из 24 бросков по своим воротам.

"Колорадо" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 15 очками вышел в лидеры Западной конференции, а "Тампа" расположилась на девятой строчке на Востоке. Имея в активе девять очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Эвеланш" во вторник, 22 октября, на выезде сыграет с "Сент-Луисом", а "Лайтнинг" 24 октября примет "Питтсбург".

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