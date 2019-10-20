Екатерина. Самозванцы

Новости В мире

Все видео этой рубрики
20 октября 201908:20

Конора МакГрегора снова обвинили в насилии над женщиной

Конора МакГрегора снова обвинили в насилии над женщиной

Звезда UFC Конор МакГрегор угодил в очередной скандал. Ирландского бойца обвиняют в насилии над 20-летней девушкой на парковке возле одного из баров Дублина. "Конор часто становится предметом подобных слухов, и он их категорически отрицает", — заявил представитель спортсмена.

Это второй сексуальный скандал с участием МакГрегора за последний год. В январе он был арестован по делу о насилии над женщиной в отеле в южном Дублине, но освобожден после допроса.

Кроме того, ожидается, что первого ноября в суде боец заключит сделку о признании вины в избиении человека в пабе. Конор МакГрегор не сражался с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре прошлого года, напоминает телеканал "Россия 24".

Сейчас

09:23

На западе Москвы горит склад

08:50

Синоптики назвали причину аномального потепления

06:29

Задержан глава компании, которой принадлежала нелегальная дамба

02:33

Джонсон написал Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit

20:01

Захарова: британские власти нарушают права граждан

18:35

Путин и Меркель побеседовали о газе, Ливии, Сирии и Украине

18:11

Советник Трампа обвинил Порошенко и Ко в краже полутора миллиардов долларов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Марк Эспер рассказал, куда отправят военных США, выведенных из Сирии

Марк Эспер рассказал, куда отправят военных США, выведенных из Сирии

2 часа назад
Brexit: Мэй испытала дежавю, Захарова указала на нарушение прав британцев

Brexit: Мэй испытала дежавю, Захарова указала на нарушение прав британцев

1 час назад
Задержан глава компании, которой принадлежала нелегальная дамба

Задержан глава компании, которой принадлежала нелегальная дамба

3 часа назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести недели"
22:00

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Белграда
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 21 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Трамп признался в симпатии к россиянам и указал на безумие Клинтон

Трамп признался в симпатии к россиянам и указал на безумие Клинтон

49 минут назад
Синоптики назвали причину аномального потепления

Синоптики назвали причину аномального потепления

42 минуты назад
Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть

Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть

5 часов назад
Советник Эрдогана рассказал о согласованных с США границах зоны безопасности

Советник Эрдогана рассказал о согласованных с США границах зоны безопасности

8 часов назад
В школе Портленда в Орегоне тренер обезоружил ученика, обняв его

В школе Портленда в Орегоне тренер обезоружил ученика, обняв его

8 часов назад
Прорыв нелегальной дамбы: поток выворачивал все на своем пути

Прорыв нелегальной дамбы: поток выворачивал все на своем пути

12 часов назад
Советник Трампа обвинил Порошенко и Ко в краже полутора миллиардов долларов

Советник Трампа обвинил Порошенко и Ко в краже полутора миллиардов долларов

15 часов назад
Джонсон написал Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года

Джонсон написал Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года

6 часов назад
Уникальная съемка из Сирии: американская база под Манбиджем

Уникальная съемка из Сирии: американская база под Манбиджем

12 часов назад
Идентификация клиента банка по номеру телефона: защита от краж и коллекторов

Идентификация клиента банка по номеру телефона: защита от краж и коллекторов

2 часа назад
"Это совпадение": Марина Александрова рассказала о личной жизни и "Екатерине"

"Это совпадение": Марина Александрова рассказала о личной жизни и "Екатерине"

19 часов назад
Эксперты назвали самый опасный военный корабль российского флота

Эксперты назвали самый опасный военный корабль российского флота

3 часа назад
Самолет австралийской компании впервые совершил беспересадочный перелет из Нью-Йорка в Сидней

Самолет австралийской компании впервые совершил беспересадочный перелет из Нью-Йорка в Сидней

2 часа назад
Медведев подчеркнул важность сохранения исторической правды

Медведев подчеркнул важность сохранения исторической правды

11 часов назад
"Зенит" разгромил "Ростов", забив шесть мячей, у Дзюбы хет-трик и две передачи

"Зенит" разгромил "Ростов", забив шесть мячей, у Дзюбы хет-трик и две передачи

12 часов назад
Под Владимиром поисковики подняли истребитель с останками пилота

Под Владимиром поисковики подняли истребитель с останками пилота

13 часов назад
Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом "Курска"

Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом "Курска"

15 часов назад
Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

16.10.2019 15:55
Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

14.10.2019 08:10
Из-за транспортного бунта в чилийской столице введен комендантский час

Из-за транспортного бунта в чилийской столице введен комендантский час

50 минут назад
Конора МакГрегора снова обвинили в насилии над женщиной

Конора МакГрегора снова обвинили в насилии над женщиной

1 час назад
В Барселоне правоохранители освобождают улицу Рамбла от демонстрантов

В Барселоне правоохранители освобождают улицу Рамбла от демонстрантов

1 час назад
Прорыв дамбы в Красноярском крае: что удалось выяснить за сутки?

Прорыв дамбы в Красноярском крае: что удалось выяснить за сутки?

1 час назад
В Екатеринбурге обрушился грунт, двое рабочих оказались под завалами

В Екатеринбурге обрушился грунт, двое рабочих оказались под завалами

3 часа назад
Хоккейное "Торпедо" в овертайме одолело финский "Йокерит"

Хоккейное "Торпедо" в овертайме одолело финский "Йокерит"

13 часов назад
Названы лучшие парки мира

Названы лучшие парки мира

13 часов назад
10 самых вредных героинь мультфильмов

10 самых вредных героинь мультфильмов

20 часов назад
Хит-парад. Самые крутые автомобили с мотопосадкой

Хит-парад. Самые крутые автомобили с мотопосадкой

18.10.2019 22:23
Техновидение. Зачем смартфону радар, а смарт-колонке - синтезатор?

Техновидение. Зачем смартфону радар, а смарт-колонке - синтезатор?

18.10.2019 15:51
Всё моё тело – оружие: вышел бесцензурный трейлер "Терминатора 6"

Всё моё тело – оружие: вышел бесцензурный трейлер "Терминатора 6"

18.10.2019 13:05
"Театриум" приготовил зрителям оригинальную премьеру по произведению Булгакова

"Театриум" приготовил зрителям оригинальную премьеру по произведению Булгакова

17.10.2019 14:24

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку