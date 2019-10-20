Brexit: Мэй испытала дежавю, Захарова указала на нарушение прав британцев

К очередной отсрочке Brexit в самой Великобритании многие отнеслись с иронией и даже сарказмом. Бывший премьер Тереза Мэй заявила, что испытала дежавю, наблюдая за дебатами по сделке. В Палате общин ее слова встретили громким смехом.

"Надеюсь, вы простите меня, если я скажу, что, стоя здесь, испытываю отчетливое чувство дежавю", — цитирует телеканал "Россия 24" слова Мэй. "Я знаю, что вы чувствуете", — сквозь общий смех заверил ее Джонсон.

Реакцию российского МИДа огласила официальный представитель ведомства Мария Захарова. В Facebook она написала, что затягивание Лондоном развода с Евросоюзом продиктовано желанием ослабить позиции европейских партнеров, и что неспособность британских властей осуществить волю народа после референдума четырехлетней давности нарушает гражданские права.

В самом Лондоне более миллиона человек вышли на демонстрацию против Brexit. Митингующие требуют провести повторный референдум о выходе Великобритании из ЕС.