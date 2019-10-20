В Боливии, Молдавии и Швейцарии сегодня пройдут выборы

Сразу в нескольких странах сегодня, 20 октября, пройдут выборы. В Швейцарии – парламентские. Гражданам предстоит выбрать депутатов, которые в ближайшие четыре года будут решать проблемы страны. По данным опросов, это борьба с изменением климата, дороговизна медстрахования, отношения с ЕС и миграция.

В Молдавии пройдут выборы в местные органы власти. Их результаты окончательно сформируют расклад политических сил в стране, сообщает телеканал "Россия 24". По заявлению ЦИК, предстоит избрать почти девятьсот руководителей городов и сел, а также более 11 тысяч глав районных, городских и сельских советов.

А в Боливии стартуют выборы парламентские и президентские. На высший г осударственный пост претендуют девять кандидатов. Ожидается, что основная борьба развернется между нынешним президентом Эво Моралесом и бывшим главой государства Карлосом Месой, который был у власти с 2003 по 2005 годы.