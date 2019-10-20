Доменико Тедеско: состав "Спартака" не нуждается в серьезных переменах

Новый тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что состав его команды не нуждается в серьезных изменениях. Германский специалист также заявил, что лимит на легионеров не создаст проблем в его работе.

Накануне "Спартак" провел первый матч под руководством Тедеско. Москвичи сыграли вничью 0:0 с казанским "Рубином". "Считаю, что особых изменений в команде не потребуется. У нас очень много классных футболистов и есть из кого выбирать", приводит слова Тедеско ТАСС.

"Главное — футболистам нужно вернуть уверенность в своих силах. После пяти поражений подряд это трудно сделать. Я рад был видеть, что ребята хотят работать, стараются сделать на поле то, о чем мы просим их на тренировках, это не всегда получается, но главное, что они стараются", — добавил тренер красно-белых.

В чемпионате России Доменико Тедеско столкнулся с лимитом на легионеров. В нынешнем сезоне на поле должны присутствовать не менее пяти российских футболистов. В следующем году количество иностранцев в заявке не сможет превышать 8 игроков. "Для меня, конечно, это что-то новое, ты не до конца свободен. У нас есть российские футболисты на каждой позиции, так что проблем с этим не будет", — сказал 34-летний германский специалист.