ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию

В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий. Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может. Отсутствие возможности трудоустройства должен подтвердить центр занятости населения.

По данным ПФР, из-за отсутствия работы на 1 июля 2019 года выплаты получали 23,5 тысячи россиян. Минтруд отчитался о том, что нетрудоустроенных пенсионеров в первой половине этого года зарегистрировано 92 тысячи человек.

Как рассказал глава ПФР Антон Дроздов, граждане предпенсионного возраста могут воспользоваться программой переобучения в рамках федерального проекта "Старшее поколение". Охват программы — 100 тысяч человек, а в будущем её распространят на граждан старше 50 лет.

По словам генпрокурора Юрия Чайки, прокуроры не получили ни одной жалобы на неправомерное увольнение или отказ в приеме не работу от граждан предпенсионного возраста.