Помощник президента прокомментировал операцию Турции в Сирии

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" операцию Турции в Сирии.

"Главное, чтобы турки действовали соразмерно ситуации и чтобы их действия не мешали главному – развитию политического урегулирования в Сирии", — подчеркнул он. Это заявление Ушаков сделал 15 октября.

19 октября президент Турции Реджей Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие дни обсудит вопрос о сирийских военных в зоне операции "Источник мира" с президентом РФ Владимиром Путиным. В районе операции находятся правительственные войска Сирии под защитой России.