Появилось видео допроса поджигателя, убившего семь человек в Ярославской области

Следственный комитет обнародовал кадры допроса мужчины, подозреваемого в совершении поджога жилого дома в городе Ростове Ярославской области.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность предполагаемого поджигателя, устроившего пожар в жилом доме, и задержали его. Трагедия унесла жизни семи человек, в том числе – пяти детей.

Мужчина 1982 года рождения рассказал следователям обстоятельства совершенного им преступления и признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось ранее, в связи с появлением новых обстоятельств, уголовное дело, возбужденное по факту произошедшего, было переквалифицировано на статью "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".