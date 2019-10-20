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Конфликт в Сирии 37 минут назад

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20 октября 201922:33 Дмитрий Киселёв

Киселёв: ситуация для Эрдогана — бери шинель, иди домой

Киселёв: ситуация для Эрдогана — бери шинель, иди домой

"Вести недели" уже говорили, что вторжение Турции в Сирию будет иметь далеко идущие последствия для региона и даже повлияет на конфигурацию сил в мире. Так и получилось. Причем произошло все очень быстро.

9 октября турецкая армия вошла на север Сирии с официальной мотивировкой создать для Турции зону безопасности, расчистив 30-километровую полосу вдоль границы от террористов. Террористами Эрдоган называет и блокированных там бандитов ИГИЛ (запрещено в РФ), и курдов, которые этих бандитов блокировали в специальных лагерях. До недавнего времени курдов поддерживали Штаты, а политически — еще и Франция.

Эрдоган на все это наплевал и вторгся. Россия призывала к диалогу, но не ввязывалась. Сирийская армия выступила навстречу, но была далеко. Да и спасать мятежных курдов Асаду было не с руки. Европейцы протестовали, но Эрдогану они уже давно малоинтересны.

Ярче других отметился президент США Трамп. Ровно в день турецкого вторжения — 9 октября — он написал Эрдогану короткое и развязное письмо, в котором призвал президента Турции "не быть дураком", не воевать с курдами, а договориться, поскольку их генерал Мазлум Абди готов на уступки.

"Давайте заключим хорошую сделку. Вы не хотите быть ответственны за убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики , а я буду. Я уже показал, на что способен, когда дело касалось пастора Брэнсона", — заявил Трамп.

Трамп предостерегает и угрожает одновременно, напоминая об Эндрю Брэнсоне.. Это американский пастор, арестованный три года назад в Турции по подозрению в шпионаже и терроризме. В ответ Трамп ввел санкции против стали и алюминия из Турции и обрушил курс турецкой лиры. Брэнсона турки все же продержали в тюрьме два года и вернули в Штаты лишь прошлой осенью. Вот Трамп и ссылается на эту историю с Брэнсоном.

Далее Трамп – Эрдогану: "Я приложил немало усилий, чтобы решить некоторые ваши проблемы". Здесь Трамп, очевидно, имеет в виду то, что он кинул курдов, оставив их беззащитными перед Эрдоганом, и выдает это за свою услугу турецкому президенту. На самом деле он просто понял, что Штатам ловить в Сирии уже нечего и пора там сматывать удочки.

И далее — про курдского генерала Мазлума Абду: "Генерал Мазлум хочет вести с вами переговоры и готов пойти на серьезные уступки, на которые он никогда раньше не шел. На условиях конфиденциальности пересылаю вам копию его письма, которое только что получил".

То есть Трамп дает читать чужие письма. По секрету, ведь генерал Мазлум Абди пишет Трампу, а тот "на условиях конфиденциальности" показывает полученное письмо злейшему врагу генерала самому Эрдогану. Конфиденциальности не вышло.

Впрочем, вот завершение текста, где Трамп грозит Эрдогану репутацией "дьявола": "Если не произойдет ничего хорошего, в истории вы останетесь дьяволом. Не надо строить из себя упертого парня. Не будьте дураком".

Письмо Трампа появилось в прессе лишь неделю спустя после начала вторжения. 16 октября сотрудница Fox News опубликовала его у себя в Тwitter. Госдеп подтвердил подлинность документа. От президента Турции сообщили, что по получении Эрдоган выбросил письмо Трампа в корзину. Пожалуй, так, ведь факт, что вторжение началось и ни на какие переговоры с генералом Мазлумом Абди Эрдоган не пошел.

И что в результате имеем к сегодняшнему дню? Рейд Турции по северу Сирии продолжался чуть более недели. К Эрдогану в Турцию срочно полетел вице-президент США Пенс, но 16 октября Эрдоган демонстративно отказался с ним встречаться, очевидно, не желая разговаривать в заданном Америкой тоне. Когда все охолонули, встреча с Пенсом в Анкаре 17-го все же состоялась. Говорили четыре часа. Пришли к тому, что Эрдоган приостанавливает наступление на пять дней и дает курдам отступить за линию на расстоянии 32 километра от турецко-сирийской границы. Курды пошли как миленькие.

И вот что в сухом остатке. Курды приручены Башаром Асадом. Сирийская армия берет под контроль оставленную мятежными курдами и тикающими американцами сирийскую территорию. Манбидж уже патрулирует военная полиция России под нашим триколором..

Мы уже говорили, что турецкое вторжение для Сирии не однозначно плохо. Так и есть. За пятидневную паузу в наступлении турки теряют темп, давая время сирийцам быстрее продвинуться навстречу. Это значит, что к концу пятидневной паузы перед турецкими войсками уже успеет встать сирийская армия.

Воевать с Асадом в планах Эрдогана не было. Оккупировать территорию Сирии — тоже. Ситуация для Эрдогана — бери шинель, иди домой. Американцы тоже оттуда испарились.

Расстроенным, правда, выглядит президент Франции Макрон. Ведь Франция исторически поддерживала курдов. Но так поддерживала, что рассчитывала жар загребать чужими руками. Конкретно — американскими. Но когда Трамп понял, что ему в курдах — никакого интереса, то Макрон удивился.

Поэтому-то на пресс-конференции в Брюсселе 18 октября в он назвал НАТО ничтожной организацией. Да оно и понятно. США внутри НАТО не предупреждают Францию и вообще никого, что покидают Сирию. Турция внутри НАТО плюет на протесты других союзников по НАТО по поводу вторжения и строит свою безопасность уже, скорее, самостоятельно, чем внутри НАТО. Зачем Франции такой блок НАТО, Макрону не очень ясно.

Что касается Трампа, то он уже забыл, что Эрдоган, наплевав на его письмо, все же пошел на вторжение. И Трамп готов принять Эрдогана таким, какой он есть. И для Трампа Эрдоган уже не "дьявол", а друг. "Я просто хочу поблагодарить и поздравить президента Эрдогана. Он — мой друг. И я рад, что у нас не возникло проблем. Если быть честным, он — чертовски хороший лидер", — сказал Трамп.

А что Россия? Она в этой ситуации — в абсолютных плюсах. Во всяком случае других оценок в мире даже и не слышно. Ведь мы радикально и для нас абсолютно бескровно улучшили ситуацию в Сирии, а значит, и на всем Ближнем Востоке. Со всеми сохранили хорошие отношения и создали задел на будущее. Кого-то это опять бесит, кто-то завидует. Кого-то сила притягивает. Так или иначе, а Эрдоган прилетит в Россию на встречу с Путиным 22 октября. Будет что обсудить.

Текст: "Вести недели"

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