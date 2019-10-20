Россия стала "главным брокером Ближнего Востока"

14 октября состоялся государственный визит президента Путина в Саудовскую Аравию, после чего лидер России перелетел уже в Объединенные Арабские Эмираты. И там — тоже государственный визит.

Важнейшее дело для наших стран, Ближнего Востока и планеты. Простое сравнение: в то время как Америка носится с идеей создания "арабского НАТО", чтобы и дальше на Ближнем Востоке шли войны и чтобы продавать туда свое оружие для этих войн, чтобы, как и в случае с уже имеющимся НАТО, новый блок стал бы инструментом управления во внешней политике США, Россия предлагает другую идею — создать мирную организацию по безопасности и сотрудничеству в районе Персидского залива, даже с приглашением туда и США, и Китая. Это была бы площадка поиска решений и учета взаимных интересов. Пока не все готовы, но чувствуете разницу в подходах?

Во всяком случае, политика России в регионе прозрачна, понятна, без двойного дна и по-настоящему искренна. Более того, у Путина нет культурного барьера в общении с лидерами влиятельнейших стран исламского мира. Ведь в России — десятки миллионов родных нам мусульман. У нас никогда не было религиозных войн в отличие, скажем, от Европы. И если мусульмане для лидеров Евросоюза или Америки — чужие, то для нас — нет. А в ходе визита, например, в Эр-Рияд была такая атмосфера, что у членов делегации возникало лишь одно общее сожаление: отчего эта эмоциональная близость не возникла раньше?

Почетный караул изо всех сил старался не сбиться с ритма и выстроиться в идеальную линию, когда трап еще только подавали. Прямо в аэропорту дают залп из пушек. Первый за 12 лет визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

В королевском дворце президентский лимузин Аururs сопровождает конный эскорт. Головы всадников укутаны в куфии — платки бедуинов. Не только дань традиции. Как и сотни лет назад, в пустыне сегодня это помогает защититься от жары: в Эр-Рияде — плюс 40.

От каждой из сторон — многочисленная делегация: министры, военные, руководители регионов — среди них — глава Чечни Рамзан Кадыров — представители общественности двух стран.

Российский гимн — во всех смыслах — по-особому звучит в этом королевском дворце, ведь из заграничных здесь привыкли исполнять американский. С момента основания в 1932 году Саудовская Аравия в альянсе с США. Тем заметнее, на каком высоком уровне теперь отношения Москвы и Эр-Рияда.

"Рассматриваем российско-саудовскую координацию как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Убежден, что без участия вашей страны вряд ли можно достичь справедливого и долгосрочного урегулирования той или иной региональной проблемы", — подчеркнул Владимир Путин.

"Мы стремимся работать с Вашим превосходительством всегда и по всем вопросам, что может способствовать безопасности, стабильности и миру, борьбе против терроризма и экстремизма", — сказал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд.

Российские успехи в Сирии произвели впечатление на правящую династию аль Сауд. А ведь во время войны в Сирийской Республике Эр-Рияд вслед за Вашингтоном повторял, что Асад должен уйти. В итоге ушел Обама, и стало ясно, что российский подход дальновиднее, а в Москве держат слово. На Востоке это особо ценят.

За тем, как самый близкий в арабском мире американский союзник разворачивается в сторону России, ревностно следили в Вашингтоне. Некоторые американские журналисты даже специально приехали в Эр-Рияд освещать визит российского президента.

"Альянс США и Саудовской Аравии остается крепким, но это Путин сейчас на красной ковровой дорожке. И, как сказали саудовские официальные лица, те времена, когда у королевства был один стратегический партнер, уже прошли", — заявили в CNN.

"Акции Путина взлетели вверх на Ближнем Востоке, а Трампа — рухнули. Мы видим, Путин поехал в Саудовскую Аравию впервые более чем за 10 лет, ему устраивают королевский прием. Мы видим повсеместно ближневосточные страны поворачиваются к России. Путин во многих отношениях — герой дня. Он — государственный деятель, который имеет возможность говорить со всеми, и каждый обращается к нему, чтобы смягчить конфликты, которые множатся на Ближнем Востоке", — считает Джошуа Лэндис, директор Центра изучения Ближнего Востока Университета Оклахомы.

Во многие конфликты Эр-Рияд непосредственно вовлечен. И несет потери. Чего стоит одна сентябрьская атака дронов на нефтяную инфраструктуру королевства, казалось бы, надежно прикрытой с воздуха американскими комплексами "Пэтриот".

Армия Саудовской Аравии закупает оружия на десятки миллиардов долларов. Среди поставщиков — США, Франция, Китай. Система ПВО интегрирована с американской, но в итоге страна оказалось уязвимой перед атакой двух десятков дронов.

Усиление ПВО королевства — тоже возможная сфера сотрудничества России и Саудовской Аравии. Но в фокусе внимание, в первую очередь, конечно, энергетика: страны — ведущие производители нефти в мире.

"Большое значение придаем российско-саудовской координации по ситуации на мировом энергетическом рынке. При активном участии наших стран удалось продлить договоренности в формате ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти", — отметил Путин.

Договор ОПЕК+ сделал конкурентов партнерами, ведь в условиях мирового политического хаоса всем нужна стабильность, особенно в вопросе цены на нефть. Соглашение далось непросто, ведь у всех свои представления о том, что значит "приемлемая" цена.

"Если России нужна нефть на уровне 45 долларов за баррель, то, например, Саудовской Аравии, по оценке МВФ, чтобы сбалансировать бюджет, нужно 85 долларов за баррель. Поэтому им еще предстоит пройти этот непростой путь, и взаимодействие с Россией здесь по разным трекам позволит им это сделать максимально эффективно, замещая более дорогой импорт из Америки, из других стран российскими продуктами питания, российскими металлами, древесиной, мебелью, другими товарами", — отметил Максим Орешкин, министр экономического развития РФ.

Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная и самая прибыльная компания в мире. Готовится выйти на биржу. По оценкам, продав всего 1% своих акций, может выручить 20 миллиардов долларов. Но на поддержку американских союзников теперь сложно положиться и здесь.

Aramco расшифровывается как арабо-американская компания. С момента основания этот нефтяной гигант Саудовской Аравии разрастался под контролем Америки. Сейчас США сами — один из крупнейших производителей нефти, и в королевстве это почувствовали.

Наследный принц Мохаммед бен Сальман активно развивает все, что не связано с нефтью. Программа под названием "Видение-2030". Российские технологии востребованы. Уже работает фонд взаимных инвестиций объемом 10 миллиардов долларов.

"Сейчас есть возможность для РЖД работать здесь, возможность для наших высокотехнологичных компаний делать проекты в сфере искусственного интеллекта. Это — возможность для нас получить доступ к одному из самых крупных рынков Ближнего Востока, в том числе сельское хозяйство крайне важно, потому что это — возможность экспортировать в Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива", — сказал Кирилл Дмитриев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций.

Прямое следствие того, что Россия — как говорят в англо-саксонском мире — стала "главным брокером Ближнего Востока", то есть страной, которая, невзирая на все острые противоречия этого региона, заключает действительно хорошие сделки.