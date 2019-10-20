Солдатам можно будет краситься: нововведения в армии Новой Зеландии

Новозеландские военные моряки-мужчины смогут носить накладные ресницы и легкий макияж, а также красить ногти светлым или бесцветным лаком. Соответствующие изменения Вооруженные силы Новой Зеландии внесут в свои рекомендации по уходу за собой и внешнему виду военнослужащих с 1 ноября.

Цель изменений — показать, что Королевский флот Новой Зеландии не делает различия между мужчинами и женщинами в своих рядах в сфере их ухода за собой и внешнего вида, заявил порталу Newshub начальник флота контр-адмирал Дэвид Проктор. Предстоящие изменения, отметил он, отражают то, что разнородность и инклюзивность критически важны для успеха Королевского флота как организации, так же как и его уникальные традиции и характеристики.

Макияж может использоваться в разумных пределах, накладные ресницы должны быть "ровными, опрятными и естественного вида", также военным морякам разрешат носить серьги небольших размеров и "естественных цветов" и умеренно пользоваться духами или одеколоном. Можно носить кольца — но самое большее на двух пальцах, красить волосы в некричащие цвета и собирать их в пучок или косу, если они длинные.

Однако военным морякам будут по-прежнему запрещены пирсинг на теле, вызывающие прически и заколки для волос.